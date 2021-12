Militares foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas - Yuri Eiras

Publicado 19/12/2021 10:21 | Atualizado 19/12/2021 10:28

Rio - Um policial militar que foi baleado neste sábado (18) durante uma perseguição a criminosos, na Zona Norte do Rio , apresenta quadro de saúde estável neste domingo (19). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade divulgada, passou por cirurgia ontem no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O outro militar ferido na ação recebeu alta da unidade de saúde ainda neste sábado.

Os policiais foram atingidos durante confronto que teve início na Rodovia Presidente Dutra, nas imediações do Jardim América, sentido Centro, envolvendo uma equipe do 41º BPM (Irajá), acionada devido a uma ocorrência de roubo de carga na Rua Embaú. Na fuga, os bandidos entraram em confronto no Trevo das Margaridas com outra equipe de policiais militares, lotados no 16º BPM (Olaria), nas imediações de um centro comercial.

Duas viaturas foram atingidas, mas os policiais não se feriram. Um morador foi ferido e socorrido à uma unidade de saúde próxima. Não há informação sobre o estado de saúde dele. Ainda segundo a corporação, logo depois, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Adeus/Baiana recuperaram um caminhão com uma carga de celulares em seu, que estaria envolvido no roubo de carga da Rua Embaú. Um suspeito foi detido e uma arma apreendida.