Trem da Supervia - REGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Publicado 21/12/2021 14:51

Rio - O número de roubos e furtos a usuários da SuperVia diminuiu em 38% nos últimos três meses, e o número de pessoas presas dentro das estações aumentou em 54%. Os dados foram levantados após três meses de atuação do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), do governo estadual, que aumentou o policiamento no sistema de transportes. O número de furtos de cabos, no entanto, segue sendo um problema.

Os policiais vinculados ao Proeis atuam no combate a furtos dentro das estações e contra a evasão de renda, o popular calote - quando pessoas pulam muros e grades, ou acessam a estação de trem através de buracos nos muros. Na última quarta-feira (15), viralizou nas redes sociais um vídeo de um homem que tentava calmamente acessar a estação de Campo Grande por cima da roleta de saída. Na segunda-feira (20), um homem que acessou a linha férrea indevidamente na estação do Mercadão de Madureira morreu atropelado. Segundo testemunhas, ele tentou acessar o trem sem pagar.

Furtos de cabos e materiais continuam, mas número de presos dobrou em relação a 2020

Além do Proeis, a SuperVia também conta, desde setembro, com uma força-tarefa entre as polícias Civil e Militar e prefeituras da Baixada Fluminense, para combater o furto de cabos de sinalização. Apesar do investimento, que contou até com drones para fiscalizar a linha férrea no início do projeto, o problema continua e tem afetado usuários frequentemente.

"Além de contribuir com informações e imagens que possam auxiliar o trabalho das autoridades policiais nas investigações, é importante para a SuperVia que colaboradores e clientes tenham essa percepção de segurança nas estações. Por isso, em setembro, estabelecemos a parceria com a Polícia Militar e estamos aprimorando nossa área de segurança. É importante destacar também que a SuperVia incentiva o contato com o Disque Denúncia (2253-1177). A população em geral pode fazer denúncias a respeito de vários tipos de crimes e violações no sistema ferroviário, e o anonimato é garantido", afirma Silmar Cavalieri, gerente de estações e segurança da SuperVia.



Em nota, a Polícia Militar afirmou que "reforçou o efetivo do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) para atuar nas estações" e que "vem realizando ações pontuais visando coibir os crimes ocorridos na malha ferroviária". Dados da corporação apontam que 84 pessoas foram preas em flagrante cometendo furtos de materiais na SuperVia, em 2021. De janeiro a novembro, a PM realizou 206 prisões nas estações.

Em outubro, o número de prisões em flagrante dobrou em relação ao mesmo período de 2020. No geral, o número de presos este ano aumentou 34,5% em relação ao ano passado. A PM contabilizou, em outubro, as seguintes apreensões: 746 metros de cabo de sinalização; 160 metros de cabos de aterramento; 01 canaleta de alumínio; 37 parafusos Tirefond; 09 componentes eletrônicos; 09 ferramentas diversas; 02 anéis de aço (arruela); 01 placa de apoio; 01 retentor; 01 grampo elástico.