Jovem sofre tentativa de sequestro em Niterói - Foto: Reprodução / O Dia

Publicado 21/12/2021 16:09 | Atualizado 21/12/2021 16:11

Rio - Um policial militar foi preso, na noite desta segunda-feira, após suspeita de ter tentado sequestrar um jovem em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Além do PM, outros quatro homens foram detidos pelos agentes do Programa Niterói Presente. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas. Um revólver calibre .38 foi apreendido com os homens.

O DIA obteve um vídeo que mostra o rapaz sendo agredido por um dos suspeitos dentro de uma loja na esquina da Rua Joaquim Távora com a Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. De acordo com informações preliminares, a tentativa de sequestro aconteceu por causa de uma rixa entre a vítima e os suspeitos, que a perseguiram desde a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

"Na abordagem, eles [os suspeitos] falaram que seria uma rixa. Eles eram da Barra da Tijuca e tiveram uma briga com o garoto. Eles decidiram vir para acertar as contas com ele", afirmou o coordenador da Operação Segurança Presente de Niterói, major Abrahão Climaco.

No local, os suspeitos levaram o carro do homem. Agentes do Programa Niterói Presente recuperaram o veículo, que já estava no túnel que liga São Francisco à Icaraí. Após a tentativa de sequestro, a vítima foi levada para atendimento no Hospital de Icaraí. O rapaz fez exame de corpo de delito e foi liberado em seguida.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí), local onde dois suspeitos foram encaminhados. O policial militar, investigado na corporação por porte ilegal de arma, foi conduzido à unidade prisional da PM, em Niterói. A Corregedoria Geral da Polícia Militar acompanha o caso. Os outros quatro suspeitos respondem por lesão corporal.