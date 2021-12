O líder da quadrilha vai responder por roubo e associação criminosa - Imagem de internet

Publicado 21/12/2021 16:09

Rio - O líder de uma quadrilha que aplicava roubos a pedestres e motoristas da Região dos Lagos foi preso pela polícia. A ação, chamada de "Passageiros do Crime", aconteceu nesta terça-feira, 21, e envolveu a Polícia Civil de Búzios, Cabo Frio e de Rio das Ostras. O rapaz preso, não identificado, tem 18 anos e responderá por roubo e associação criminosa.

Durante as investigações, os agentes constataram que os integrantes da quadrilha contratavam um motorista de aplicativo com a intenção de se passarem por passageiros. Eles circulavam pelas ruas em busca de potenciais vítimas e usavam uma de arma de fogo falsa para intimida-las.



Contra o líder, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca de Armação de Búzios. Houve, ainda, o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na residência dele. Segundo os agentes, o homem tem passagens pela polícia por atos infracionais cometidos enquanto era menor de idade.



A investigação prossegue e diligências estão em andamento para identificar outras vítimas e capturar todos os envolvidos no esquema criminoso.