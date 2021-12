Portal dos Procurados lançou cartaz para identificar localização dos milicianos Bibi e John John - DIVULGAÇÃO

Portal dos Procurados lançou cartaz para identificar localização dos milicianos Bibi e John JohnDIVULGAÇÃO

Publicado 26/12/2021 08:18 | Atualizado 26/12/2021 08:24

Rio - O Portal dos Procurados lançou cartaz no sábado (25) em busca de informações sobre a localização de dois milicianos que fazem parte do grupo comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da milícia na Zona Oeste do Rio. Vladimir Melgaço Montenegro, o Bibi, de 29 anos, e Jhonny Alexandre de Souza Silva, o John John, de 33, são investigados pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ambos têm mandado de prisão em aberto.



Segundo as investigações, Bibi começou na milícia há seis anos, a convite de Danilo Dias Lima, o Tandera, seu amigo de infância. A função inicial do miliciano era fazer a cobrança de taxa a moradores. Bibi foi preso em janeiro de 2017, e dentro da Penitenciária Bandeira Stampa se aproximou do grupo de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Bibi saiu da prisão em agosto e se tornou inimigo de Tandera, assim como todo o grupo aliado de Ecko, morto em junho - o comando da milícia passou para as mãos do irmão, Zinho.

Bibi é investigado em inquéritos das Delegacias de Homicídio da Capital (DHC) e da Baixada Fluminense (DHBF), que apuram assassinatos cometidos durante a guerra entre os grupos. John John, que também faz parte da quadrilha de Zinho, também é investigado pelas divisões de homicídio, além da 56ª DP (Comendador Soares).

Bibi tem um mandado de prisão em aberto por homicídios simples; John John tem mandados por homicídio simples e organização criminosa; e ambos têm mandados pelos crimes homicídio qualificado.



Para informações que possam localizá-los, o anonimato é garantido e o contato é feito através dos seguintes canais:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).