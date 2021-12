Jovem é executado durante festa de Natal de rua na Baixada Fluminense - Divulgação

Jovem é executado durante festa de Natal de rua na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 26/12/2021 10:48

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um espancamento coletivo, seguido de morte, de um jovem identificado inicialmente como Marlon, no fim de uma festa de sábado (25), manhã de Natal. Testemunhas contam que a vítima foi espancada e morta a tiros pelo traficante conhecido como 'Marquinhos Maluco' e seus comparsas, todos integrantes do tráfico da Comunidade do Cebinho, na Av. Governador Celso Peçanha, bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Jovem é executado durante festa de Natal de rua na Baixada Fluminense - Divulgação

DIA, é possível ver o jovem correndo e, em seguida, atingido por um tiro nas costas.

Jovem é morto a tiros em festa na manhã de Natal na Baixada Fluminense.#ODia



Crédito: Divulgação/ O DIA pic.twitter.com/ff2b5f8XvI — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2021 Em um vídeo enviado por leitores do, é possível ver o jovem correndo e, em seguida, atingido por um tiro nas costas.

Policiais do 20º BPM (Mesquita) estiveram no local e constataram o homicídio. A área foi isolada e policiais da DHBF realizaram perícia. Marlon era morador do bairro Jacutinga, localidade rival dos traficantes envolvidos no crime, por isso teria sido morto. "É o cúmulo do absurdo! As pessoas não tem mais o direito de ir e vir. Pena de morte em alguns casos seria a melhor opção", escreveu um morador da região ao falar sobre o ocorrido.



Ainda não há informações do local e horário do enterro do jovem.