Publicado 31/12/2021 01:12

Rio - Em 2021, a Segurança Pública no Estado do Rio registrou quedas históricas nos índices criminais. Na Polícia Civil, o destaque ficou para a força-tarefa que prendeu mais de mil milicianos. Já na Polícia Militar houve inovações, como o anúncio de uma nova farda, câmeras e contratação na saúde. O ano também foi marcado pela morte de 28 pessoas em uma operação no Jacarezinho e pela violência contra crianças.

Crimes contra crianças, operação no Jacarezinho e saída irregular de traficante do presídio marcaram o ano Arte O DIA