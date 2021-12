Publicado 31/12/2021 01:00

Eu não acho nem legal os memes que zombam da chegada do ano novo, sabia?

Detesto gente que brinca com a possibilidade de 2022 ser um ano pior… Dando moral pra previsões catastróficas. Ah, para!



Diante de tudo que a gente viveu nos últimos dois anos, o que é menos necessário é essa bobeira. A gente precisa mesmo é de otimismo e pessoas de energia leve, positiva… Mais do que nunca!!!

A gente precisa de marcos que zerem a vida. E hoje é o momento! Momento de virar a página, de apertar o botão do “on” e deixar o “off” cada vez mais em modo avião!

Problemas, é claro, não passam com o botão da virada, mas Mas é preciso construir futuros e horizontes coloridos.



Mais do que isso: é preciso se sentir preparado!



Eu tô preparada, cheia de energia para o novo que já já vai dar as caras. E você?

Faça um balanço de 2021 e veja quais peças desse tabuleiro de xadrez chamado vida precisam ser mudadas de lugar.



Foram momentos difíceis, sim, a gente sabe… Mas é só ter o coração leve e aberto para as novas possibilidades que se aproximam.

É hora de compartilhar a esperança, a solidariedade… Espalhe o amor!

Porque otimismo, como eu disse, a galera do bem tá podendo até vender.



E você, baixo-astral, sai da minha frente! Porque o bonde do bem tá cada vez mais pesadão.



Seja bem-vindo 2022!!

3,2,1… FELIZ CICLO NOVO!

PINGO NO I

Olha, não quero falar nada…

Mas tá constatado que praga de ex, no caso de ex-prefeito (Alô, Crivella!) pega mesmo! Hahahaha

Que maré hein, Eduardo Paes!

Logo no primeiro ano de sua gestão, não rolou carnaval e agora há chances enormes de cair um temporal mais tarde, no momento da virada! Pô, justamente nas festas que ele mais gosta?

Pra quem é festeiro, é um banho de água fria e tanto…

Brincadeiras a parte, a gente sabe que não teve carnaval por conta da pandemia, e nem era pra ter mesmo, diante do cenário que ele encontrou nos primeiros meses sendo prefeito.

Mas torce pra que a virada de mais tarde seja histórica, promovendo o reencontro, o renascimento, tudo graças a vacinação na cidade.

Então, bora colocar o Pingo no I..

Vai se benzer, prefeito! Em qualquer religião, até porque vivemos num estado laico. Mas de preferência, só não vai naquele bispo, porque aí o negócio pode ficar pior pro teu lado… Hahaha

