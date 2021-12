Publicado 29/12/2021 01:00

Rio - Pelo amor de Deus, não é possível que alguém ainda não entendeu qual a função de ser eleito por um povo…

Sem qualquer tipo de paixão, torcida, lado A ou B, nada disso, mas vamos enfrentar a realidade!

Se você está com férias programadas, mas algo urgente acontece com a sua casa ou família, na hora você cancelaria… Tenho certeza.

Sim, eu estou falando dele…

Daquele que sai para pescar enquanto um estado do país que ele comanda está debaixo d’água!

Que fique bem claro aqui que todo mundo tem direito a férias, mas o povo tá revoltado e com razão…

A imagem daquele senhor submerso em Itabuna, na Bahia, salvando somente os seus documentos daquele temporal é de cortar o coração, machuca demais!

Cansa… Tudo nesse país se transforma uma cortina de fumaça, ainda mais quando é pra apagar aquilo que tá ruim por aqui.

A gente tá falando de vida, de saúde…

Usar a polêmica da vacinação em crianças, por exemplo, para “cobrir” a tragédia que está no Nordeste é fazer o povo de marionete!

Incrível como agora todo mundo virou uma espécie de especialista…

Parece técnico de futebol que só assiste jogo pela televisão! Mas nesse caso, o Brasil tá tomando de 7 a 1 dia após dia.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

É dose ser idoso nesse país… Se for pra depender do INSS então, ferrou tudo!

Lembram da história do Seu Antônio Vicente Correia, morador de Nova Iguaçu, que nós contamos aqui em julho? Ele é acamado por causa de um infarto, de um AVC e de um traumatismo craniano e na época, estava com seu benefício suspenso, passando por um monte de dificuldades.

Na época, Dona Andreza, mulher dele, que tem uma procuração, reclamou, nós corremos atrás e o benefício foi reativado… Agora, benefício suspenso novamente!

“Não é um favor, é um direito dele. Esse dinheiro faz muita falta, paga todos os custos com remédios”, desabafa Andreza.

Sacanagem! Burocracia merreca que só atrapalha a vida de quem precisa.

A coluna, mais uma vez, cobrou o direito de Seu Antônio. O INSS, em nota, afirmou que o benefício foi suspenso por uma pendência nos documentos necessários para conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária em Aposentadoria por Invalidez.

Por isso, o requerimento de reativação foi colocado em exigência e aguarda o envio da documentação por parte do beneficiário.

Bora colocar o Pingo no I…

Como é que pode uma mudança de nome no benefício paralisar um pagamento que é um direito? A família já fez de tudo e agora só resta esperar, aliás isso é o que o brasileiro faz dia e noite.

TÁ SOLIDÁRIO!

Lanchonete no Centro doa água gelada para a população de rua no verão - Divulgação

O verão já mostrou a que veio… E se tá calor pra quem não vive nas ruas do Rio, imagina pra quem precisa viver?

A população de rua sequer tem condições de beber um copo de água gelada! Por isso, uma lanchonete na Praça Cruz Vermelha, sensibilizada com a situação dessas pessoas, teve a iniciativa de doar água geladinha para quem precisa.

“O mais difícil de conseguir na rua é água, até com sal já ofereceram. A sensação térmica na cidade passa dos 50 graus, por isso essa corrente do bem é tão importante, ainda mais se tratando de algo tão básico pra população”, afirma Léo Motta, hoje escritor e que já viveu nas ruas.

Ah, mas a gente tem que dizer o nome da lanchonete, né?! Parabéns à Tic Tac pelo gesto que para muitos, pode até ser pequeno, mas faz uma diferença danada na vida de muita gente.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Se depender do povo do bem, água não vai faltar, e tenho dito!