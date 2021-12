PM recebeu denúncia sobre crimes ambientais e a construção ilegal de um estacionamento clandestino na Reserva Natural Bicho Preguiça - Reprodução Twitter

Publicado 31/12/2021 12:31

Rio - Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) fizeram uma operação, nesta quinta-feira, para checar uma denúncia sobre crimes ambientais e a construção ilegal de um estacionamento clandestino na Reserva Natural Bicho Preguiça, no Mendanha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Um homem foi conduzido à delegacia.