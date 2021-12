A Avenida Atlântica será interditada a partir das 15h e carros não entram no bairro a partir das 19h - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 31/12/2021 09:51 | Atualizado 31/12/2021 09:52

Rio - As interdições começaram às 7h em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a pista da Avenida Atlântica junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados, incluindo, ainda, a pista da orla no trecho do Leme já está bloqueada. A partir das 15h, haverá interdição total da via, incluindo a pista junto os edifícios.

A partir das 19h, carros não poderão circular por Copacabana, exceto veículo de moradores - uso pessoal - ou táxis com passageiros que comprovem trabalho, hospedagem ou residência no bairro. A partir das 22h, todo o bairro será fechado, mesmo para os carros. Haverá 28 pontos de bloqueio, que permitirão a entrada em Copacabana apenas para moradores, trabalhadores e hóspedes.

Metrô e ônibus

Todas as estações de metrô das linhas 1, 2 e 3 ficarão fechadas a partir das 20h desta sexta-feira. Ao longo de todo o dia de véspera do Réveillon, as transferências entre as linhas 1 e 2 serão feitas nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central). No dia 1° e no dia 2, o metrô funcionará das 7h às 23h. Nos dois dias, a transferência será na estação Estácio. As linhas ônibus do Metrô na Superfície vão operar das 5h às 19h no dia 31, e das 7h às 22h30 nos dias 1° e 2.

Já em relação aos ônibus, haverá mudanças no itinerário. A partir das 20h desta sexta, as linhas com destino a Copacabana irão somente até Botafogo, retornando pelas ruas São Clemente, Real Grande e Voluntários da Pátria. São elas: 415 (Muda x Usina); 455 (Méier); 457 (Abolição); 472 (Triagem); 474 (Jacaré), 483 (Penha); 485 (Penha); Troncal 1 (Central); Troncal 4 (Rodoviária).

As linhas que passam por Copa, mas têm como destino outros bairros, serão desviadas pela Lagoa. 426 (Usina x Jardim de Alah), 432 (Vila Isabel x Gávea) e Troncal 6 (Rodoviária x Jardim de Alah).

As linhas de Ipanema com destino a Copacabana também retornarão ao bairro vizinho, pela rua Prudente de Moraes. São elas: 539 (Ipanema x Rocinha, via Estrada da Gávea), 557 (Ipanema x Rio das Pedras), Integrada 2 (Ipanema x Alvorada, Avenida Lúcio Costa), Integrada 6 (Ipanema x Cidade de Deus, via Itanhangá), Integrada 8 (Ipanema x Recreio, via Lagoa-Barra/Av. das Américas), Integrada 9 (Ipanema x Piabas, via Av. Niemeyer/Av. Benvindo de Novaes).

As linhas de ônibus que circulam pela Avenida Lúcio Costa, na Barra e no Recreio, serão desviadas para a Avenida das Américas por causa da queima de fogos. Nos outros bairros não haverá mudança de rota de linhas.