Balsas com fogos já estão posicionadas no mar de Copacabana para o Réveillon - Reprodução TV Globo

Publicado 31/12/2021 07:30

fotogaleria Rio - As 10 balsas com fogos de artifícios para o Réveillon já estão no mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. A estrutura flutuante carrega cerca de 24 mil bombas e vai proporcionar um espetáculo de luzes de mais de 16 minutos, que também será transmitido pela Internet. As 14 toneladas dos artefatos estão a 450 metros da faixa de areia.

Entre as embarcações, haverá uma distância de 250 metros, que deve permitir a cobertura de toda a orla de Copacabana. O acionamento dos fogos é feito automaticamente por GPS.

A queima de 16 minutos terá também uma trilha sonora, que será transmitida por torres de som instaladas ao longo da faixa de areia. O espetáculo desse ano de retomada da festa da virada só não terá os tradicionais shows, que precisaram ser cancelados pela Prefeitura do Rio, em virtude do risco do aumento de casos da variante da covid-19 Ômicron.

Mesmo se chover

Apesar da probabilidade de clima instável para esta sexta-feira, com nebulosidade e chuva, o responsável técnico pela queima de fogos, Marcelo Kokote, garante que a festa de luzes não será prejudicada: "Todo ano existe uma evolução dos fogos para fazer menos barulho, subir mais, fazer menos fumaça. Então hoje os fogos estão evoluídos o suficiente para funcionar independente dessas condições", explica o especialista.

Diferente dos últimos anos, segundo ele, os efeitos da festa de luzes serão mais cadenciados para preencher todo o período de 16 minutos. "Vamos ter várias alturas, vários ângulos. Justamente para que possa ser visto de diversos pontos", garante.

Marinha fará cerco no mar

O Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Contra-almirante da Marinha, Ricardo Jaques Ferreira, explicou como foi o processo de vistoria das balsas e lembrou que a estrutura vem sendo monitorada há duas semanas. "Essa checagem de hoje é uma etapa final, onde foi concluído que todas as balsas estão aptas a serem empregadas na queima de fogos do dia 31", disse.

Segundo o capitão, a Marinha já realizou um pré-posicionamento de equipamentos como boias, que irão manter as balsas fixadas e evitar riscos de incidentes. Ele também explicou como será o esquema de segurança para garantir que embarcações particulares e comerciais mantenham a distância necessária da estrutura.



"Da mesma maneira que fizemos a vistoria antecipada nas balsas, ao longo do mês de dezembro, também fizemos previamente vistorias nas embarcações de turismo e esporte recreio. No dia de amanhã, os condutores receberão pulseiras para certificar de que suas embarcações foram inspecionadas. A Marinha também montará uma linha de fiscalização na boca da Barra garantindo que apenas aquelas embarcações inspecionadas assistam a queima no mar. Essas embarcações devem respeitar uma distância mínima de 500 metros, em relação às balsas, para evitar que aconteçam acidentes", concluiu.



O show pirotécnico será transmitido ao vivo nas redes sociais da Prefeitura do Rio.



Além de Copacabana, outros nove pontos no Rio terão queima de fogos. A lista inclui a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Ilha do Governador, Piscinão de Ramos, Bangu, Praia de Sepetiba, Parque Madureira, Igreja da Penha e a Praia do Flamengo, que também terá a queima de fogos feitas de dentro do mar.