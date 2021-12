Acidente deixa feridos na Avenida Brasil - Reprodução Twitter

Acidente deixa feridos na Avenida Brasil Reprodução Twitter

Publicado 31/12/2021 07:10 | Atualizado 31/12/2021 09:10

Rio - Um acidente envolvendo um caminhão e uma van deixou sete pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, na Avenida Brasil, na altura de Benfica, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), as duas faixas da pista central, no sentido Centro, já foram liberadas. No entanto, ainda há retenções no trânsito de Benfica a Bonsucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h17. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves. Quatro, das sete pessoas resgatadas, foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há identificação das vítimas.

Agentes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local.