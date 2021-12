Movimentação na Praia de Copacabana, nesta quinta feira (30). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 31/12/2021 10:08

Rio - Desde o último dia 29 a Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) atuam na orla da cidade para a operação montada para o Réveillon 2022. Até a madrugada desta sexta-feira (31), 952 itens deixados irregularmente nas praias e nas vias do entorno foram apreendidos. Os agentes encontraram caixas térmicas, cadeiras, alimentos, bebidas, uma barraca e uma lona. Parte dos itens apreendidos estava escondida em um freezer enterrado na areia da praia.

Equipes da Coordenadoria de Controle Urbano fiscalizaram 48 ambulantes; 36 deles foram removidos por falta de autorização para atuação na orla.

Desde às 18h de quinta-feira (30) o estacionamento nas praias de Copacabana, Leme e em seus acessos passou a ser restrito. Até o início da manhã desta sexta-feira, foram removidos 209 veículos por desrespeito às regras.

A Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF) fiscalizou 54 estabelecimentos, entre quiosques, restaurantes e hotéis, resultando em 12 notificações. Cerca de 60 grades foram apreendidas nas praias de Copacabana e da Barra da Tijuca. As ações contaram com agentes da Guarda Municipal, da Coordenadoria de Controle Urbano e da Subsecretaria de Operações da Seop.

Guarda Municipal

Durante as ações de fiscalização na areia, a Guarda Municipal apreendeu 325 itens que estavam sendo comercializados sem autorização. Além disso, os agentes também apreenderam quatro facas grandes, um furador de coco e um soquete. Os objetos, se mal utilizados, podem provocar acidentes graves.

Na madrugada do dia 31, por volta da meia-noite, um homem de 24 anos foi preso pela tentativa de roubo a um casal. Ele estava com um cutelo e uma faca, que usou para intimidar as vítimas, e chegou a ferir uma delas. Os guardas impediram o linchamento do homem e o levaram para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

As ações de fiscalização de trânsito resultaram na aplicação de 177 multas, principalmente de estacionamento irregular.

Fiscalização da entrada de veículos fretados

A operação de bloqueio foi realizada com pontos montados em locais estratégicos de entrada da cidade: Trevos das Missões (Cordovil), Trevo das Margaridas (Irajá) e Avenida Brasil com Rodovia Rio - Santos (Santa Cruz), além da fiscalização em rondas móveis. Durante todo o dia, foram feitas 71 abordagens, que resultaram no retorno de 14 veículos de fretamento flagrados pelas equipes (seis ônibus e oito vans), além de 12 multas aplicadas por infrações de trânsito. Participaram da ação equipes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) da Seop, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o Departamento De Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro) e a Polícia Militar.

Fiscalização na Rodoviária

Realizada para coibir o transporte pirata de passageiros no entorno da Rodoviária do Rio, ação feita entre quarta (29) e quinta (30) resultou na apreensão de cinco veículos de passeio que faziam itinerário para Rio das Ostras, Cabuçu (Nova Iguaçu), Caxias, Nilópolis e Bonsucesso. Além da remoção para o depósito público, os condutores foram multados em R$ 1.858,58 conforme determina o decreto 40.518 de 2015. Participaram desta ação agentes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) e da Gerência de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (GFER).

A Seop montou esquema operacional com 3.048 agentes para o Réveillon na cidade com atuação entre os dias 29 de dezembro e 1° de janeiro, na fiscalização dos pontos onde acontecerão os espetáculos com fogos e com ações de patrulhamento nas praias.

No dia 31 de dezembro, a operação contará com efetivo de 1.432 guardas municipais, sendo 491 atuando em ações de fiscalização e ordenamento do trânsito. Ao todo, 87 reboques vão auxiliar as equipes durante a restrição de estacionamento na orla de Copacabana e na fiscalização de irregularidades de trânsito nas vias do entorno.