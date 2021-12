Publicado 31/12/2021 08:37 | Atualizado 31/12/2021 09:14

Rio - Uma mulher foi resgatada após um desabamento de casa na Rua Olindina Alves, no bairro Pendotiba, na Região Oceânica de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a laje do cômodo em que Sueli Silva, de 67 anos, estava caiu e ela ficou presa nos escombros. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima e seu estado de saúde é estável.

Após forte chuva e ao menos quatro desabamentos, a cidade está em estado de atenção. Houve registro de deslizamentos na estradas Nossa Senhora de Lourdes e General Castro Guimarães, Travessa Triunfo, e no Badu.

Também há registros de alagamentos na Alameda São Boaventura, perto do Hospital Getulinho, na esquina com a Rua Major Pardal, e nas ruas no Barreto, além de um trecho na Estrada Caetano Monteiro, região do Badu.



Segue chovendo fraco na região. De acordo com o Climatempo, a previsão é de chuva moderada para esta manhã. A temperatura máxima é de 26° e a mínima de 23°.