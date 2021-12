Mulher é incendiada após discussão em bairro da Zona Sul do Rio - Reprodução Google Maps

Publicado 31/12/2021 10:30 | Atualizado 31/12/2021 12:37

Rio - Uma mulher em situação de rua foi queimada pelo namorado, na tarde desta quinta-feira, após uma discussão na Glória, Zona Sul do Rio. A vítima, identificada como Tatiane Barros, de 41 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, com diversas queimaduras pelo corpo. Ela já foi atendida e liberada.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 2ºBPM (Botafogo) foi acionada para verificar a ocorrência na Rua do Russel. No local, foi verificado que, após uma discussão, o homem ateou fogo na mulher, causando várias queimaduras na vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h44 e Tatiane foi socorrida para a unidade de saúde.

De acordo com a 9ª DP (Catete), Tatiane declarou que consumia crack quando tudo aconteceu. Ela resolveu não prestar queixa contra o namorado.