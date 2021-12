Contêineres serão espalhados pela cidade - Comlurb / Divulgação

Contêineres serão espalhados pela cidadeComlurb / Divulgação

Publicado 31/12/2021 15:02

Rio - A Comlurb finalizou, na manhã desta sexta-feira (31), a distribuição de contêineres plásticos e metálicos para facilitar o descarte de resíduos das pessoas que vão acompanhar a contagem regressiva e a queima de fogos nos dez pontos oficiais de festejos da prefeitura.

Segundo a companhia, foram colocados no total 1.985 contêineres, sendo 685 metálicos de 1300 litros e 1.300 plásticos de 240 litros, com capacidade total de coleta de 1.230 toneladas.

A Comlurb afirmou que a orla da Zona Sul recebeu 400 equipamentos de 1.200 litros, sendo 300 apenas em Copacabana, e 800 de 240 litros, sendo 500 em Copacabana.

Os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio receberam 450 contêineres, o Piscinão de Ramos e as praias da Ilha do Governador, 200 equipamentos, Sepetiba e Praia de Guaratiba, 65, Penha, 20, e Paquetá, 50 equipamentos.

