Trabalho no barracão da Viradouro, atual campeã do Grupo Especial do RioWagner Rodrigues/divulgação

Publicado 03/01/2022 00:10

Rio - Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, estão garantidos pelo prefeito Eduardo Paes, e vão acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro. Por isso, O DIA percorreu os barracões para conferir o andamento dos trabalhos na Cidade do Samba.

Na atual campeã do Grupo Especial, a Viradouro, o diretor de carnaval Alex Fab revela que 75% das fantasias estão prontas, entre alas de comunidade, composições e de grupos coreografado. Sobre o conjunto de alegorias, três em processo de finalização. "Até o fim de janeiro, outras duas devem estar concluídas, restando uma última pra finalização em meados de fevereiro", garantiu.

Segundo Thiago Monteiro, diretor de carnaval da Grande Rio, o cronograma prevê a finalização de todo o trabalho de alegorias e fantasias na primeira quinzena de fevereiro. "O nosso barracão está a todo vapor. Em termos de fantasias, a Grande Rio está com todas as alas em fase de reprodução há dois meses, com algumas já praticamente prontas. Os carros estão, em sua maioria, na madeira, com dois já na fase de decoração.

O diretor de carnaval da Beija-Flor, Dudu Azevedo, revelou que pelo menos dez alas já estão totalmente prontas. Ele ressalta que só foi possível fazer isso devido ao planejamento e responsabilidade fiscal da azul e branco de Nilópolis. "Estamos finalizando agora a segunda remessa, e já em andamento para a terceira. As composições de carros alegóricos, os protótipos, já estamos com os materiais dentro do barracão e iniciaremos a produção agora na primeira semana de janeiro. Vamos desfilar com sete carros alegóricos, desses apenas um ainda tem parte de serralheria para ser feita, os outros estão com os ferros ok, a carpintaria já está no quinto carro e temos dois ainda em decoração".

No Salgueiro, que levará o enredo "Resistência", o trabalho segue no ritmo forte. "Nossas fantasias estão em fase de reprodução e o ritmo do barracão é intenso. Temos uma equipe que trabalha criando soluções para que o projeto do nosso carnavalesco vá para a Avenida da maneira que ele idealizou", disse Alexandre Couto.

A previsão da Mangueira é começar o adereço geral este mês. O trabalho de ferragem e carpintaria está em em andamento e as fantasias em fase de costura. A Mocidade tem as suas alegorias com todas as madeiras colocadas e iniciou a decoração de duas.

O vice-presidente da Portela, Fábio Pavão, contou como está o trabalho na maior campeã do carnaval. "Temos aproximadamente 150 pessoas trabalhando no barracão em várias frentes de trabalho. Estamos muito perto de finalizarmos o trabalho de ferragem, escultura e madeira, falta apenas um tripé. Estamos avançando na decoração dos carros. O processo de fantasias também está adiantado, temos prontas. O ritmo de trabalho é bom e o cronograma até o momento é confortável".

Maior abertura da história

De volta ao Grupo Especial, a Imperatriz está com a maior parte do seu conjunto de carros alegóricos na fase de decoraão. Com relação as fantasias já existem alas sendo ensacadas e outras em reprodução. "Caminhamos para a finalização do nosso carnaval. Já temos fantasias prontas, carros em fase final de decoração, acreditamos que até final de janeiro tenhamos todo o carnaval pronto. Os trabalhos no barracão estão indo muito bem, acredito num carnaval competitivo. A Imperatriz vai fazer a maior abertura da história do carnaval", prometeu a presidente Cátia Drumond.

Na Vila Isabel, o processo também segue adiantado. "Estamos com o cronograma em dia. Estamos com 80% da parte estrutural (ferro, madeira e escultura) das alegorias concluídas. As outras estão em fase de pintura de arte e adereço. Em fantasias, a gente executa o projeto desde outubro e a tendência é terminar tudo até primeira semana de fevereiro", afirmou Moisés Carvalho, diretor de carnaval da Vila Isabel.

Carnavalesco da São Clemente, Tiago Martins, ressaltou a felicidade de poder estar no barracão trabalho. "Estamos a todo vapor. Alegorias na fase de decoração. Será um carnaval a altura do nosso homenageado (Paulo Gustavo).

A Unidos da Tijuca informou que todas fantasias estão em fase de reprodução e um carro já entrou na fase de decoração.

Tuiuti promete desfile impecável

Com o carnavalesco Paulo Barros no comando da produção do desfile, o Paraíso do Tuiuti é uma das escolas mais organizadas da Cidade do Samba. Em 2022, o enredo é de temática afro: "Ka Ríba Tí e - Que Nossos Caminhos Se Abram". A escola abrirá a segunda-feira de carnaval.

"Faltando menos de dois meses para o carnaval, o cronograma do Paraíso do Tuiuti está rigorosamente em dia. Estamos já com todos os carros na madeira, e em processo de decoração. Todas as nossas fantasias estão na fase de reprodução, e algumas prontas para serem entregues. Graças a Deus, conseguimos encontrar no mercado o material necessário para todo o processo criativo do Paulo (Barros, carnavalesco). Ele está trazendo soluções inteligentes e diferentes que estão fazendo a diferença. Vamos desfilar de forma impecável!", disse o presidente Renato Thor.