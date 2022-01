Incêndio destrói casa em Costa Barros, Zona Norte do Rio - REPRODUÇÃO DE VIDEO/TV GLOBO

Publicado 13/01/2022 07:05 | Atualizado 13/01/2022 09:15

Rio - Bombeiros conseguiram conter o incêndio em uma casa em Costa Barros, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (13). O fogo começou no início da manhã e se alastrou rapidamente, destruindo as estruturas do imóvel. O Quartel de Irajá foi acionado às 6h40.

Antes da chegada dos bombeiros, os moradores, desesperados, improvisaram baldes e bacias com água para tentar conter as chamas, mas não conseguiram por conta da proporção que o fogo tomou rapidamente - parte da estrutura do imóvel era de madeira, o que colaborou para a disseminação das chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou pontualmente às 7h no local, endereçado na Avenida Professor Sá Lessa, e conseguiu extinguir as chamas. Ninguém se feriu no incêndio, de acordo com os militares.