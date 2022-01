A Defesa Civil do Rio iniciou nesta quarta-feira, 12, as ações de capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção - Divulgação

Publicado 13/01/2022 09:00

Rio - A Defesa Civil do Rio iniciou nesta quarta-feira, 12, as ações de capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção da Matinha, no Engenho Novo, Zona Norte. Os voluntários receberam informações sobre gerenciamento de rios e desastres e os estágios operacionais da cidade divulgados pelo Centro de Operações da Prefeitura.

Ao todo, 53 núcleos já foram instalados na cidade. A ação faz parte da estratégia de habilitação da população que reside em comunidades e outros locais sujeitos a riscos de alagamentos ou deslizamentos. Os voluntários também aprendem sobre a estrutura da Defesa Civil e a relevância da percepção de risco por parte da população.

Entre outros ensinamentos da capacitação está o significado de cada um dos estágios operacionais (normalidade, mobilização, atenção, alerta e crise), além da importância de órgãos como o Alerta Rio e dos equipamentos que são usados para o monitoramento da chuva, como o radar meteorológico e os pluviômetros.

De acordo com a Defesa Civil, os voluntários ainda aprenderão sobre o Suporte Básico de Vida (SBV), um conjunto de medidas voltadas à redução do dano ou do risco de morte associado a eventos cardiovasculares, e outras medidas de primeiros socorros. Segundo o órgão, a população engajada se torna parceira da Defesa Civil durante ocorrências emergenciais, principalmente em período de chuvas fortes.