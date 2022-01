Além da rede estadual, prefeitura também instalou centros de testagem. Na foto, o Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho, na Tijuca - Marcos Porto/Agência

Publicado 13/01/2022 08:43

Rio - O estado do Rio de Janeiro recebeu na noite de quarta-feira (12) 2,5 milhões de testes rápidos contra a covid-19. Desse montante, 900 mil foram repassados para a cidade do Rio de Janeiro, e outros 1,66 milhão para o restante dos municípios. O objetivo da Secretaria Estadual de Saúde é que o reforço na quantidade de testes ajude a ampliar a capacidade, e que até semana que vem as unidades passem a fazer até 8 mil testes diários.

Atualmente há nove centros de testagem da rede estadual, a maioria em UPAs (veja a lista no fim da matéria). No sábado está prevista a abertura de mais um, na UPA de São Gonçalo. Nesses postos estaduais, é obrigatório fazer o agendamento prévio no site ( agendamentotestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame ). Lá, você escolhe a unidade estadual de saúde de preferência, a data e o horário.

Atualmente, as UPAs têm capacidade de fazer cerca de 3 mil testes. Com a chegada das remessas, a expectativa é que a capacidade aumente para 8 mil testes a partir da semana que vem.

"O processo está um pouco mais rápido e a expectativa é de que, a partir de semana que vem, a gente consiga fazer 8 mil testes diários. É uma ação complementar aos municípios, que tão recebendo ao todo 2,5 milhões de testes", disse o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, em entrevista ao 'Bom Dia, Rio', da TV Globo. Chieppe afirmou que a sobrecarga no site, que gerou confusão nos pacientes no início da semana, já foi corrigida. "O problema não é no sistema de agendamento, mas é a grande procura. Todo mundo quer agendar, ir no centro de testagem, não pegar fila e receber o resultado rápido. Estamos ampliando o número de agendamentos. Mas quem não conseguir agendar pode procurar os postos usuais de saúde, centros municipais, para fazer o seu teste", disse Chieppe.

O estado tem atualmente nove centros de testagem. São eles: UPA de Bangu, UPA de Campo Grande, UPA de Jacarepaguá, UPA de Marechal Hermes, UPA da Penha, UPA da Tijuca, Complexo Esportivo Célio de Barros (Maracanã), IASERJ (Maracanã), Hospital Estadual Doutor Ricardo Cruz (Nova Iguaçu).

Nos centros de testagem organizados pelo município do Rio, não é necessário agendamento prévio. Clínicas da família e centros municipais de saúde têm realizado, em média, 41 mil testes de covid-19 diariamente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Além desses postos fixos, outros 13 polos foram abertos pela rede municipal. São eles: Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho (Bangu), Arena Carioca Chacrinha (Pedra de Guaratiba), Clube do Servidor (Cidade Nova), Parque Olímpico (Barra), CIEP Nação Rubro-Negra (Leblon), Vila Olímpica do Complexo do Alemão, Vila Olímpica de Honório Gurgel, Policlínica Rodolpho Rocco (Del Castilho), Unidade Ambulatorial Almir Dulton (Campo Grande), GREIP (Penha), Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho (Borel), Palacete Princesa Isabel (Santa Cruz), Colégio Lemos Cunha (Ilha do Governador).