66ª DP (Piabetá). - Reprodução.

66ª DP (Piabetá).Reprodução.

Publicado 13/01/2022 08:45 | Atualizado 13/01/2022 09:30

Rio - A Polícia Civil realiza a Operação Terreno Alheio nesta quinta-feira (13), para desarticular uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos e na venda fraudulenta de terrenos nas regiões dos Lagos e Metropolitana do Rio. Agentes da 66ª DP (Piabetá) pretendem cumprir oito mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em Cabo Frio, em endereços da Região Metropolitana e também em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em maio do ano passado, quando uma vítima compareceu à distrital e informou que havia sido vítima de estelionatário. Ela teve um prejuízo de R$ 200 mil na compra de um terreno em Cabo Frio. Segundo as investigações, a organização contava com integrantes responsáveis pela falsificação de documentos e tinha um núcleo voltado para captação de potenciais vítimas.

Os agentes descobriram que, além de falsificar documentos, a organização tinha como integrante uma escrevente de cartório de ofícios de notas, que emitia documentos falsos e localizava terrenos alvos do grupo criminoso. Ainda não há informação de prisões e apreensões.