Circulação dos trens do ramal Japeri é normalizada após problemas de sinalização | Rio de Janeiro | O Dia

Serviço de trens é normalizado depois de problemas com a sinalização no ramal Japeri - Divulgação / Agetransp

Publicado 13/01/2022 09:09

Rio - A circulação dos trens do ramal Japeri foi normalizada às 8h15 desta quinta-feira, 13, depois de uma interrupção pela manhã por causa de um problema com a sinalização nas proximidades da estação de Queimados, na Baixada. Antes da falha ser resolvida, os intervalos entre as composições precisaram ser ampliados.

De acordo com a assessoria da SuperVia, a necessidade de maior tempo entre a chegada dos trens aconteceu porque o controle do deslocamento teve que ser feito via rádio, e não automaticamente. Ou seja, os maquinistas precisavam aguardar uma ordem de circulação. Os clientes dos trens foram informados sobre a normalização pelos canais de comunicação da concessionária.