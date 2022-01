O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha visitaram a Escola Municipal Anita Garibaldi, no Galeão, nesta quinta-feira (13) - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha visitaram a Escola Municipal Anita Garibaldi, no Galeão, nesta quinta-feira (13)MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 13/01/2022 09:29 | Atualizado 13/01/2022 09:37

Rio - As escolas municipais do Rio serão pontos de vacinação exclusivamente para crianças na próxima semana. As unidades vão receber crianças de todas as redes, inclusive privadas. A vacinação infantil começa na próxima segunda-feira (17), no Rio, com as meninas de 11 anos (confira o calendário completo no fim da matéria). Os imunizantes devem chegar ao Rio na madrugada de sexta-feira (18).

fotogaleria

A vacinação é a principal aposta para um retorno às aulas de maneira segura, em meio à onda de contágio pela Ômicron. Não houve mudança no protocolo sanitário na rede municipal para o retorno dos alunos, no dia 7 de fevereiro. Antes, entre 13 e 17 de janeiro, começam as inscrições de novos alunos da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e também do Programa de Educação de Jovens e Adultos. "Temos um protocolo seguro e acompanhamos de perto o cenário epidemiológico", afirmou o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.



A prefeitura decidiu que não será cobrado comprovante de vacinação para as crianças. "Passaporte de vacinação vale para maiores de idade. Não tem como cobrar isso de menores de idade. A gente vai pedir, estimular a vacinação", frisou o prefeito Eduardo Paes. "A gente vive nova fase da pandemia. Não podemos tratar como se estivéssemos no início. Acreditamos na Ciência, por isso vacinados. As crianças vão ter aula".



A vacinação começa no dia 17, segunda-feira, para meninas de 11 anos; na terça (18), meninos de 11 anos; na quarta (19), meninos e meninas de 11 anos; na quinta (20), meninas de 10 anos; na sexta (21), meninos de 10 anos; no sábado (10), meninas e meninos de 10 anos. O calendário vai de forma decrescente, sempre começando pelas meninas e com um dia de repescagem, até o dia 9 de fevereiro, com crianças de 5 anos.

Prefeitura não prevê obrigatoriedade de máscara em ambiente aberto

Em visita à escola Anita Garibaldi, na Ilha do Governador, Paes disse que não vai tornar o uso da máscara obrigatório em ambientes abertos. "Todos estamos. A maioria das pessoas estão usando máscara. É o uso inteligente no espaço aberto. Precisamos mais de consciência agora do que ordem de governo", disse Paes.



O prefeito não comentou sobre realização de Carnaval. "O Carnaval que iria começar antes, que é o Carnaval de Rua, a gente cancelou. Pro Carnaval ainda falta muito tempo".