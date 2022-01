O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha visitaram a Escola Municipal Anita Garibaldi, no Galeão, nesta quinta-feira (13) - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 13/01/2022 14:14 | Atualizado 13/01/2022 14:15

Rio - Nesta quinta-feira começaram as inscrições de novos alunos da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e também do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) para Rede Municipal de Educação do Rio. As inscrições vão até 17 de janeiro. Os alunos que já estudam em escolas municipais e irão permanecer na mesma escola já tiveram a renovação de matrícula automática.



Essa é a etapa final de inscrições. É o momento com maior entrada de novos alunos na rede. Em novembro e dezembro do ano passado, foram abertas as transferências e matrículas de novos alunos das creches e também da Educação Especial. Nas etapas seguintes foram abertos somente os processos de transferência dentro da rede de alunos da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA).



Os interessados em matricular crianças e jovens em uma unidade municipal para o ano letivo de 2022 ou fazer transferência para outra escola ou creche da Prefeitura do Rio devem fazer a inscrição somente pela internet, no endereço eletrônico matricula.rio. Caso o interessado não tenha como fazer a inscrição ou transferência pela internet, basta procurar a escola mais próxima para receber ajuda no processo.



"O período de matrículas é um momento de alegria e engajamento de toda a nossa rede e dos nossos incansáveis diretores e professores. É hora de reafirmar o compromisso com a educação e também de manter os esforços para trazer de volta os alunos que estão fora da escola. Lugar de criança é na escola, com aprendizagem de qualidade e na idade certa. Saímos de dois anos bem difíceis para educação, mas estamos preparados para dar todo o apoio necessário para os alunos em um ano letivo que será ainda melhor", afirmou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.



Projeto Escola de Férias



O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, apresentaram, nesta quinta-feira (13), o projeto Escola de Férias, que leva as crianças às escolas antes do início das aulas, com opções de estudo e de diversão. O programa será oferecido até o dia 28 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h40 - com interrupção nos dias 20 e 21.

A iniciativa está funcionando em 11 polos de atendimento, um para cada Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Os interessados ainda podem se inscrever para participar do Escola de Férias, basta verificar se a unidade de interesse ainda tem vagas disponíveis.

"Neste ano, a Secretaria de Educação inovou com um projeto interessante, que é o programa Escola de Férias. Muitas das nossas crianças não têm opções educacionais, culturais e esportivas durante o período de recesso escolar. As escolas acabam por ser o espaço onde a criança tem a possibilidade de fazer outras atividades", disse o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.

Entre as atividades do programa Escola de Férias, são oferecidas oficinas de inovação e tecnologia, arte e musicalização, corpo e movimento, construção do pensamento lógico e linguagem e comunicação.