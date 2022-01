A instalação do carro comando faz parte de projeto que prevê o reforço da presença da GM-Rio nos principais pontos turísticos da cidade - Divulgação/GM

A instalação do carro comando faz parte de projeto que prevê o reforço da presença da GM-Rio nos principais pontos turísticos da cidadeDivulgação/GM

Publicado 20/01/2022 13:43

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) inauguraram, nesta quinta-feira, no feriado de São Sebastião, mais um carro-comando em área turística. O novo posto fica na Praça General Tibúrcio, na Urca, no acesso ao Bondinho do Pão de Açúcar. O veículo servirá de ponto de apoio para as equipes da GM-Rio que atuam na região, dando suporte tecnológico no monitoramento da área.

A solenidade de inauguração contou com a presença do secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale; do comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares; e gestores da GM-Rio e da Subprefeitura e Gerência Executiva Local da Zona Sul, além da presidente da Associação de Moradores Renova Urca, Aurimar Prazeres.

"Esse é mais um projeto de ocupação do espaço público para devolvê-lo ao cidadão carioca, inclusive nos pontos turísticos, para que a nossa cidade continue sendo maravilhosa e também segura e ordenada para as pessoas que a frequentam", destacou o secretário Brenno, durante o evento.

O carro-comando da Urca vai funcionar 24h no local, sendo operado sempre por uma dupla de guardas do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT), que fará o monitoramento com câmeras, além de ter acesso direto à Gerência de Controle Operacional (GCO) da Guarda Municipal, que está presente no Centro de Operações Rio. A região também continuará contando com atuação de agentes do Grupamento Especial de Trânsito (GET).

"Na Urca, contamos com efetivo que realiza trabalho especializado para coibir as desordens que se apresentam na região. Esse novo recurso tecnológico vai ampliar a atuação do nosso efetivo na coerção às desordens de trânsito e de ordenamento urbano, na prevenção de delitos, e também para auxiliar visitantes cariocas, de outros estados e países", afirmou o comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo Soares.

A instalação do carro comando faz parte de projeto que prevê o reforço da presença da GM-Rio nos principais pontos turísticos da cidade. Outros carros-comandos estão presentes na Praça São Judas Tadeu, no Cosme Velho, Zona Sul, que é um dos principais acessos ao monumento do Cristo Redentor; e no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, na Zona Norte da cidade.