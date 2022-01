Centro de testagem fica nas dependências do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Centro de testagem fica nas dependências do Hospital Municipal Ronaldo GazollaDivulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 20/01/2022 14:07

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) inaugurou, na manhã desta quinta-feira (20), mais um centro de atendimento e testagem de pacientes com sintomas de síndrome gripal. A 16ª unidade da cidade começou a receber os cariocas às 8h, nas dependências do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no bairro de Acari, na Zona Norte do Rio. O funcionamento do posto acontecerá de segunda-feira a domingo, até às 17h, para reforçar a assistência à população, devido ao aumento na procura por testes, ocasionada pelo aumento de casos de covid-19 desde a primeira semana de 2022.



Os centros de atendimento recebem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, além de realizar testagem para o novo coronavírus. Apesar do Feriado de São Sebastião, padroeiro do Rio, nesta quinta, os cariocas podem realizar o exame, até às 17h, nas Clínicas da Família, nos Centros Municipais de Saúde e nos demais centros de testagem da cidade. Confira os locais abaixo.

Serviço



Pontos de testagem das 8h às 17h



Clínicas da Família;

Centros Municipais de Saúde;

Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho - Bangu;

Arena Carioca Abelardo Barbosa/Chacrinha - Pedra de Guaratiba;

Clube do Servidor - Cidade Nova;

Parque Olímpico - Barra da Tijuca;

CIEP Nação Rubro Negra - Leblon;

Vila Olímpica - Complexo do Alemão;

Vila Olímpica - Honório Gurgel;

Policlínica Rodolpho Rocco - Del Castilho;

Unidade Ambulatorial Almir Dulton - Campo Grande;

GREIP - Penha;

CIEP Doutor Antoine Magarinos Torres Filho - Morro do Borel;

Palacete Princesa Isabel - Santa Cruz;

Faculdade Lemos Cunha - Ilha do Governador;

Drive-Thru Engenhão - Engenho de Dentro;

Arena Carioca Jovelina Pérola Negra - Pavuna;

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Acari.