Castro visitou comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, de surpresa. Ele apresentou os projetos sociais do 'Cidade Integrada' e ouviu os pedidos da população - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 21/01/2022 16:30 | Atualizado 21/01/2022 16:33



Rio- Após a ocupação do Jacarezinho , há três dias, o governador Claudio Castro visitou, de surpresa, a comunidade nesta sexta-feira (21) depois de se reunir com secretários na Cidade da Polícia. Castro caminhou pelas ruas do Jacarezinho e se reuniu com representantes da localidade. Neste sábado (22), o governador falará sobre todos os detalhes do 'Cidade Integrada', em coletiva de imprensa, no Palácio Guanabara.

Castro se reuniu com lideranças locais na quadra da escola de samba Unidos do Jacarezinho, onde apresentou os projetos sociais do programa e ouviu os pedidos da população. Ele também foi a outros locais que receberão os serviços.

"Temos a oportunidade de, a partir de agora, passar a dialogar de forma frequente com a comunidade. O que está acontece hoje passará a ser frequente. O Cidade Integrada será uma construção coletiva, ouvindo os representantes das comunidades. É uma chance de olhar para o futuro e transformar a vida das pessoas que vivem no Jacarezinho e Muzema. Serão projetos que, tenho certeza, vão mudar a vida das pessoas. Peço a confiança de vocês e garanto que esse será um novo momento", afirmou o governador. "Temos a oportunidade de, a partir de agora, passar a dialogar de forma frequente com a comunidade. O que está acontece hoje passará a ser frequente. O Cidade Integrada será uma construção coletiva, ouvindo os representantes das comunidades. É uma chance de olhar para o futuro e transformar a vida das pessoas que vivem no Jacarezinho e Muzema. Serão projetos que, tenho certeza, vão mudar a vida das pessoas. Peço a confiança de vocês e garanto que esse será um novo momento", afirmou o governador.

Em um vídeo publicado no Instagram, Castro voltou a pedir um "voto de confiança" dos moradores e disse que a população precisa saber que tem um governo parceiro e disponível para ouvir suas necessidades.





"A proposta é que a gente possa integrar essa comunidade, ouvir essa comunidade. Outros governadores não vieram aqui dialogar com vocês. Precisamos sim de um voto de confiança. A gente entende que muito foi prometido no passado e pouco foi efetivamente feito. Vamos devolver a dignidade que foi roubada por anos", disse o governador nas imagens em que aparece com moradores.



Cidade Integrada foi pauta em reunião

Antes da visita, Cláudio Castro esteve na Cidade da Polícia com os secretários para mais uma reunião de alinhamento do plano de implantação. O projeto levará ações de desenvolvimento social, econômico e segurança à população das comunidades do estado.



"Uma das premissas do meu governo sempre foi o diálogo, e não seria diferente com o Cidade Integrada. Por isso, estamos em contato com os moradores para conhecer as demandas que realmente importam. É um projeto que vai mudar a realidade de cada cidadão que vive nas comunidades", ressaltou o governador.



Os primeiros passos para viabilizar a execução do Cidade Integrada foram dados na última quarta-feira (19). Na ocasião, cerca de 1.300 policiais militares e civis fizeram operações no Jacarezinho e na Muzema. O objetivo foi a retomada de território nas duas áreas da cidade que sofrem influência do tráfico e de milícias. O projeto do governo do estado levará transformações sociais e urbanísticas a essas localidades, aliadas a um programa estratégico de segurança pública. "Uma das premissas do meu governo sempre foi o diálogo, e não seria diferente com o Cidade Integrada. Por isso, estamos em contato com os moradores para conhecer as demandas que realmente importam. É um projeto que vai mudar a realidade de cada cidadão que vive nas comunidades", ressaltou o governador.Os primeiros passos para viabilizar a execução do Cidade Integrada foram dados na última quarta-feira (19). Na ocasião, cerca de 1.300 policiais militares e civis fizeram operações no Jacarezinho e na Muzema. O objetivo foi a retomada de território nas duas áreas da cidade que sofrem influência do tráfico e de milícias. O projeto do governo do estado levará transformações sociais e urbanísticas a essas localidades, aliadas a um programa estratégico de segurança pública.