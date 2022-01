Ônibus atropelou menino e tombou, em seguida - Reprodução/Redes Sociais

Ônibus atropelou menino e tombou, em seguidaReprodução/Redes Sociais

Publicado 21/01/2022 16:51 | Atualizado 21/01/2022 17:33

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) o motorista de ônibus que atingiu e matou um menino, de 10 anos, no quilômetro dois da Via Lagos, a RJ-124, no bairro Boqueirão, em Rio Bonito, nRegião Metropolitana do Rio. A criança foi identificada como Lorran Ferreira Castilho. Outras nove pessoas se feriram no acidente. De acordo com CCR, que administra a via, o caso aconteceu às 14h57 desta quinta-feira (20), na pista sentido Rio de Janeiro.

O caso é investigado pela 119ª DP (Rio Bonito) que esteve no local do acidente e fez a perícia para identificar as circunstâncias do caso. O corpo de Lorran Ferreira foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da criança.

O ônibus dirigido pelo motorista preso faz a linha da empresa Rio Ita. Segundo a CCR, o menino estava no acostamento, quando foi atropelado pelo ônibus e morreu. Em seguida, o veículo tombou. Uma equipe médica da concessionária socorreu nove pessoas, nenhuma delas em estado grave. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Rio Bonito e Bacaxá, distrito de Saquarema, na Região dos Lagos.

A reportagem do DIA tenta contato com a Rio Ita.