Ômicron já representa 97% dos casos no Brasil, diz estudo

Ômicron já representa 97% dos casos no Brasil, diz estudo Pixabay - Creative Commons

Publicado 21/01/2022 17:41 | Atualizado 21/01/2022 17:49

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta sexta-feira, 21.021 novos casos de Covid-19 e 12 mortes pelo vírus. Com o número divulgado na edição desta terça-feira do Painel de Monitoramento de Covid-19, o estado chega a 1.571.974 casos confirmados e 69.649 óbitos pela doença.



Entre os casos confirmados, 1.380.689 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado se manteve em 10,4%. O mesmo aconteceu com o índice de ocupação nos leitos de enfermaria que ficou em 8%. Nas últimas 24 horas, a taxa de letalidade da covid caiu para 4,43%.

Segundo o painel, o município do Rio foi o que teve quase todos os diagnósticos das últimas 24 horas. Foram, ao tudo, 20.789 novos casos. No caso do registro de óbitos, a capital não anotou nenhuma vítima da doença. O município de Cabo Frio foi o que mais registrou óbitos, entre esta quinta-feira e sexta-feira, foram 3 mortes.