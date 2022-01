Desabamento de laje deixa quatro pessoas presas no Centro do Rio - Reprodução/GoogleMaps

Publicado 21/01/2022 18:20 | Atualizado 21/01/2022 18:21

Rio - Um desabamento de laje deixou quatro pessoas presas, na tarde desta sexta-feira (21), na Rua do Lavradio, no Centro do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel central foi acionado às 14h49, retirou os escombros e liberou as vítimas que estavam no local.

Ainda de acordo com a corporação, o grupo não ficou soterrado, apenas ficou preso nos fundos do imóvel. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar a estrutura.