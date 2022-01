Levantamento mostra redução nos casos de coinfecção por covid-19 e influenza - Reprodução/Ministério da Saúde.

Publicado 21/01/2022 20:27

Rio - Um levantamento realizado pela rede Dasa identificou uma redução de 72% nos casos de coinfecção por covid-19 e Influenza, passando de 2,11% na semana passada, para 0,91% nesta semana, entre os pacientes testados concomitantemente para ambos os vírus respiratórios, nas mais de 900 unidades da rede de medicina diagnóstica por todo Brasil. Essa redução de coinfecção está de acordo com a queda de positividade nos casos de Influenza na rede.



Só no mês de janeiro, foram registrados 322 casos de coinfecção no Brasil pela rede. Desde dezembro, a Dasa identificou o total de 353 casos. A média semanal de positividade para SARS-CoV-2 passou de 45,30%, na semana passada, para 56,16%, nesta semana, nas unidades da rede de todo Brasil, um aumento de 11 pontos percentuais.



No Rio, a média da positividade passou de 51,52% na semana passada, para 61,03% nesta semana. Um aumento de 10 pontos percentuais. Já em São Paulo, a positividade passou de 47,64% para 54,83% no mesmo período. O Distrito Federal segue tendo o maior crescimento de positividade semanal, passando de 31,31%% para 46,89%, um acréscimo de 16 pontos percentuais. Já a região que mostrou o maior crescimento foi a Sudeste, passando de 26,32% na semana de 7 a 13 de janeiro para 50% esta semana.



Influenza



Houve uma queda de 42% no volume de testes de Influenza liberados em toda a Dasa no Brasil nesta semana, em comparação com a semana anterior. A positividade também caiu entre as semanas, de 17,68% para 8,49%, uma redução de 9 pontos percentuais.



No Rio, o volume de testes no mesmo período caiu mais de 42,1% na última semana, e a positividade também se manteve em queda, passando de 6,70% para 3,36%. Já em São Paulo, o volume de testes diminuiu 45,4% e a positividade caiu de 15,31% para 6,39% no período, 9 pontos percentuais.



No Distrito Federal, o volume de testes para Influenza diminuiu 22,7% no período, comparado à última semana, com positividade média de 15%. Na semana passada, a positividade era de 38,82%.