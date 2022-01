Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Unidos de Bangu na Sapucaí - Joao Gama / Divulgação

Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Unidos de Bangu na SapucaíJoao Gama / Divulgação

Publicado 21/01/2022 21:13



Rio - A Prefeitura do Rio decidiu adiar o Carnaval da Sapucaí para o feriado de Tiradentes, no mês de abril. Após o anúncio da mudança , a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) informou o calendário oficial dos desfiles no Sambódromo. O esquema fica assim definido: 20 e 21 (quarta e quinta-feira) desfile da Série Ouro; 22 e 23 (sexta-feira e sábado) desfiles do Grupo Especial; 24 (domingo) desfile das escolas mirins; 26 (terça-feira) dia de apuração e no dia 30 (sábado), desfile das Campeãs.

De acordo com a Liesa, todos os protocolos e recomendações dos órgãos competentes serão seguindos, garantindo assim que os desfiles aconteçam de forma segura, sem deixar de perder o brilho e a alegria contagiante que tanto o caracterizam.



A ordem dos desfiles e horários seguem mantidos e todos os ingressos adquiridos passam a valer automaticamente para as novas datas. A Liesa disponibilizará ainda um canal direto para esclarecer dúvidas e orientar sobre a compra de ingressos.



"A decisão de transferir as datas dos desfiles das escolas de samba na Sapucaí era um dos cenários já previstos pela organização. Com a proximidade do evento, foi mais prudente adiar a festa, situação alinhada com as autoridades sanitárias estadual e municipal", informou a Liga.



Carnaval da Sapucaí é adiado para o feriado de Tiradentes

O adiamento foi anunciado após reunião, na noite desta sexta-feira , entre o prefeito Eduardo Paes, o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, as secretarias municipais de Saúde do Rio e de São Paulo, além dos presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambas as cidades. De acordo com o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, a mudança se deve ao aumento dos casos de covid-19 provocados pela variante Ômicron.

A cidade do Rio vive um pico de casos do novo coronavírus, assim como o restante do país. Só nesta sexta-feira, foram registrados mais de 20 mil diagnósticos positivos da doença no município. O Carnaval na Sapucaí aconteceria entre os dias 25 e 28 de fevereiro. "É claro que essa é uma decisão técnica da secretaria de saúde. Infelizmente a gente não tem condições sanitárias para fazer o Carnaval na data que estava prevista. É necessário a gente acompanhar a curva da variante Ômicron", pontuou Soranz.