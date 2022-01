Françoise Forton - Reprodução: internet

Françoise FortonReprodução: internet

Publicado 22/01/2022 09:16 | Atualizado 22/01/2022 09:34

Rio - A missa de sétimo dia da morte da atriz Françoise Forton será celebrada na segunda-feira, às 18h30, na Igreja Nossa Senhra da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A atriz morreu aos 64 anos após enfrentar um tratamento contra um câncer.

Os familiares e amigos foram convidados para assistir a celebração da missa de morte da atriz. Françoise morreu no domingo passado (16) na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, onde estava internada há pelo menos quatro meses. Françoise já tinha tido a doença em 1989, quando estava gravando a novela "Tieta".

O corpo da atriz foi cremado no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio, na segunda-feira passada (17).

A artista, que nasceu em 1957 no Rio Janeiro, participou de aproximadamente 40 novelas e estava sem atuar desde 2019. Ela era casada com Eduardo Barata, com quem teve seu único filho, Guilherme Forton. Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Françoise.

Françoise iniciou carreira de atriz em 1969 fazendo uma pequena participação na novela "A Última Valsa", em seguida participou de um episódio do seriado "A Grande Família", em 1973, interpretando a namorada de Tuco (Luiz Armando Queiroz).

Ganhou mais notoriedade na televisão com a novela "Fogo sobre Terra" em 1974, interpretando a rebelde Estrada-de-Fogo. Desde então, passou a integrar elenco de várias telenovelas, sempre com papéis importantes. Seu último trabalho foi na novela "Amor Sem Igual", da Record TV, onde interpretava a dona de um cabaré.