Na 12ª DP, algumas vítimas se apresentaram e reconheceram os acusados - Divulgação

Publicado 22/01/2022 09:57

Rio - Uma dupla suspeita de praticar assaltos na Zona Sul do Rio foi presa na noite desta sexta-feira (21) por policiais militares durante um tiroteio em uma perseguição pelas ruas do Leblon até o bairro de Botafogo.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo tinha fugido de uma abordagem dos agentes do 23º BPM (Leblon). Os policiais haviam sido informados sobre homens em duas motocicletas praticando roubos nas ruas do bairro.

Durante a ação para cercar os supostos criminosos, os policiais localizaram a dupla nas imediações da Rua Dias Ferreira e, a partir disso, teve início a perseguição. Um dos fugitivos caiu com a moto e foi capturado. Ele portava um simulacro de arma de fogo.

Já o segundo foi capturado por equipes do 2° BPM (Botafogo) na Avenida Voluntários da Pátria, em Botafogo. Com a dupla, foram recuperados dez telefones celulares roubados. Na 12ª DP (Copacabana), algumas vítimas se apresentaram e reconheceram os acusados.