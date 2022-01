Publicado 22/01/2022 10:03

Elogiamos aqui a operação Cidade Integrada, mas a ausência de um policiamento ostensivo e informações claras já deixa os cariocas inseguros de uma guerra entre tráfico e milícia, onde um controlará o mais frágil. Que o Estado não abra esse espaço e forneça paz.



O vazamento de dados do usuários do Pix foi tardio e mostra como o Brasil está atrás quando se fala em segurança de dados. Ocorrido há mais de um mês, as pessoas deveriam ter esse conhecimento para evitar cair em possíveis fraudes.