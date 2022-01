Cariocas aproveitam sol e lotam Praia do Arpoador - Luciola Villela / Agência O Dia

Cariocas aproveitam sol e lotam Praia do ArpoadorLuciola Villela / Agência O Dia

Publicado 22/01/2022 12:30 | Atualizado 22/01/2022 13:53

fotogaleria Rio - Com variação entre céu claro e parcialmente nublado na cidade do Rio, o tempo segue estável neste sábado, 22. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os ventos estarão fracos e moderados e serão mais intensos durante a tarde, que terá temperatura máxima de 34ºC. Na manhã e tarde de hoje, cariocas aproveitaram o sol e lotaram as praias no Rio, como a do Arpoador, na Zona Sul.

No domingo, a previsão segue a mesma, com temperatura máxima de 35ºC e mínima de 20ºC. Durante a semana, o tempo seguirá estável, com variações entre céu claro e nublado, mas sem indicação de chuvas no Rio.

As informações são do Sistema de Alerta de Chuvas da Prefeitura do Rio de Janeiro, que indica quando há risco de chuvas intensas ou deslizamentos na cidade. Cerca de 33 estações telemétricas espalhadas pelo município enviam dados em tempo real, a cada 15 minutos, para a central do Sistema.