Nas redes sociais, pessoas que estavam no local do tiroteio gravaram vídeos e compartilharam o momento - Reprodução

Publicado 22/01/2022 13:49

Rio - Um roubo de carro no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, gerou intenso tiroteio entre criminosos e policiais e terminou com um suspeito morto, nesta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu à noite, quando equipes do 3º BPM (Méier) foram informadas sobre o ocorrido e iniciaram um cerco.

Os PMs encontraram os criminosos na Rua Pedro de Carvalho, no Méier, e houve confronto. Dois dos envolvidos no roubo foram atingidos e um deles morreu no local. O outro foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e um terceiro integrante foi preso. Com eles, foi apreendida uma pistola calibre .380. Não há informações sobre o estado de saúde do suspeito atingido.

Nas redes sociais, pessoas que estavam no local do tiroteio gravaram vídeos e compartilharam o momento de aflição. Em um outro registro, um homem mostra clientes de um mercado deitados no chão para se proteger dos disparos.