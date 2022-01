Rio,01/03/2020-CENTRO, rua Primeiro de Marco, Carnaval 2020,desfile do bloco Monobloco.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 22/01/2022 13:26

Rio - Após a prefeitura do Rio decidir adiar o Carnaval da Sapucaí para o feriado de Tiradentes, no mês de abril, em razão do aumento dos casos de covid-19 pela variante ômicron, o prefeito Eduardo Paes avalia a possibilidade de realizar o Carnaval de rua também no mesmo período.

Em entrevista à Globonews, Paes afirmou que a questão do Carnaval de rua, cancelado no início deste mês, ainda será analisada. Isso porque existem características diferentes dos desfiles do Sambódromo na Sapucaí. O prefeito do Rio ainda pontuou que os desfiles de blocos começam alguns fins de semana antes do Carnaval iniciar de fato a programação do calendário.

Questionada pelo O DIA, a Riotur afirmou que o Carnaval de rua poderá ser avaliado de acordo com o anunciado nesta sexta-feira pelo prefeito, caso haja condição. Na reunião desta sexta, as secretarias haviam comunicado que o adiamento do Carnaval na Sapucaí não alteraria a situação do Carnaval de Rua.

A presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro (Sebastiana), Rita Fernandes, afirmou que a princípio, não há nenhuma intenção em colocar os blocos na rua em abril.

"Já havíamos aceitado o cancelamento do Carnaval de rua. O prefeito também não falou em adiamento do Carnaval de rua, pois a decisão anunciada foi para a Sapucaí. No nosso entendimento, por enquanto o carnaval de rua está cancelado", disse ela.

Além disso, na entrevista ao canal, Paes afirmou que, por ser um feriado nacional, o feriado de fevereiro está mantido, apesar da transferência dos desfiles. Ele também disse que espera uma diminuição dos casos da variante ômicron da covid-19 em fevereiro.

"Já vinha conversando permanentemente com o prefeito Ricardo Nunes [prefeito de São Paulo], trocando informações para que a gente monitorasse isso. Nós temos buscado sempre seguir com responsabilidade. Se a indicação de ambos secretários é: primeiro que é o óbvio, a gente tem um incremento da doença nesse momento, mas a visão é otimista, de que respeitando o ciclo da ômicron a gente deve ter em meados de fevereiro a queda de casos. Mas é óbvio que o Carnaval ficaria muito em cima", disse ele.

Adiamento do Carnaval

A mudança dos desfiles na Sapucaí foi anunciada após reunião, na noite desta sexta-feira, entre Paes e Ricardo Nunes, prefeito de SP, as secretarias municipais de Saúde do Rio e de São Paulo, além dos presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambas as cidades.

De acordo com o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, a mudança se deve ao aumento dos casos de covid-19 provocados pela variante Ômicron. A cidade do Rio vive um pico de casos do novo coronavírus, assim como o restante do país. Só nesta sexta-feira, foram registrados mais de 20 mil diagnósticos positivos da doença no município. O Carnaval na Sapucaí aconteceria entre os dias 25 e 28 de fevereiro.

"É claro que essa é uma decisão técnica da secretaria de saúde. Infelizmente a gente não tem condições sanitárias para fazer o Carnaval na data que estava prevista. É necessário a gente acompanhar a curva da variante Ômicron. Ela muda todo o cenário epidemiológico. É uma nova variante, que a gente ainda precisa ver como ela se comporta. Com essa mudança de cenário, é impossível prever num curto espaço de tempo como ela vai acontecer", pontuou Soranz.

Ainda segundo o secretário de Saúde do Rio, a escolha pelo mês de abril foi feita considerando a curva de casos novos provocados pela cepa em outras cidades pelo mundo. "Abril é muito mais seguro. Acompanhando a curva de todos os outros países, é muito difícil que a variante Ômicron avance até lá. Então esse adiamento é por questão de garantia. Para garantir a vida das pessoas e segurança sanitária", disse o secretário.