Governador Cláudio Castro lança programa Cidade Integrada Luciola Villela Rio - O governador Claudio Castro garantiu que as primeiras ações sociais do Cidade Integrada já começam na próxima segunda-feira. O programa foi lançado na manhã deste sábado, durante apresentação no Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio, e custará R$ 500 mil aos cofres públicos. O projeto será sustentado em seis eixos: social, infraestrutura, transparência, econômico, diálogo e governança, e segurança.

O primeiro passo aconteceu no último dia 19, com 1300 policiais civis e militares ocupando as comunidades do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e da Muzema, na Zona Oeste da capital, no que o governador classificou como a retomada territorial. Na ocasião, alguns especialistas questionaram quais seriam os próximos passos do Cidade Integrada além de mais uma ocupação policial em favelas e quando os outros serviços chegariam.

Durante a apresentação, Castro afirmou que o segundo passo começa ainda nesta segunda-feira (24), com obras de infraestrutura. Os serviços contemplados serão saneamento básico com tratamento de água e esgoto.

"A parte de infraestrutura, que é outro eixo, gostaria de agradecer a Aegea, porque depois de um pedido meu ela resolveu antecipar para começar agora. Então, agora, no dia 24, a concessionária já começa as intervenções que seriam feitas em três, quatro anos, em virtude de um programa desses, da questão da retomada, ela gostou da ideia e está antecipando", declarou.

Castro ainda contou que a concessionária de saneamento básico ainda estuda diminuir o valor da tarifa social de seus serviços.

"Será feito o recadastramento das residências, extensão da via para regularizar o abastecimento, revitalização do reservatório, ampliação da tarifa social, e reparo da rede. Essa questão da tarifa social, queria agradecer muito a Aegea, porque está fazendo de tudo para diminuir, inclusive, o valor da tarifa social, porque viu que o que as pessoas consomem é menor ainda que o estipulado para ser a tarifa social, para que ela seja mais social ainda e as pessoas tenham mais possibilidade de pagar", disse.

Outros projetos que iniciarão ainda em janeiro, segundo o governador, serão o 'Esporte Presente', que beneficiará 150 alunos por unidade, e 'Favela Criativa', que levará apoio aos projetos culturais das comunidades.

Investimentos voltados para a mulher, juventude e idosos

Dentre os pilares sociais do Cidade Integrada estão projetos e investimentos voltados para a mulher, para os jovens e idosos, que estão previstos para começar em fevereiro.

O 'Desenvolve Mulher' tem o objetivo de beneficiar mulheres chefes de família, com idades entre 16 e 30 anos. Serão duas mil mulheres contempladas com cursos de capacitação e incentivo ao empreendedorismo, com um auxílio mensal de R$ 300.

"A mulher mãe, chefe de família, é uma das prioridades. O Banco da Providência já começou a capacitação, ele já será implantado em fevereiro, e tem uma previsão de gastos de R$ 34,5 milhões", explicou.

Para os idosos serão realizadas atividades visando o entretenimento e cuidados com a saúde mental e física e para os jovens será desenvolvido um programa de games. Os investimentos iniciais para os dois públicos é de R$ 6,5 milhões.

"Para os idosos serão reformados espaços dentro da comunidade, para oferecer inclusão digital, capacitação e desenvolvimento psicológico. No Centro da Juventude, criaremos o 'Vem para o Game', não adianta a gente falar em jovem e não falar daquilo que interessa o jovem. Vamos falar de capacitação pela Faetec, mas tem que ser interessante para o jovem e hoje, além do esporte e da cultura, o jovem se interessa por games", disse.

Ainda serão instalados postos do Detran nas comunidades para a emissão de carteira de habilitação e do Sine, onde serão expedidos carteiras de trabalho, segunda via de documentos e ainda um contará com um banco de oferta de empregos.

O Cidade Integrada também pretende castrar 20 mil cães e gatos até dezembro. O 'RJ Pet' está previsto para iniciar em fevereiro e terá um investimento de R$ 4,1 milhões.