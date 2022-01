Após o flagrante, ela foi autuada pelos crimes de incêndio e dano qualificado - Reprodução

Após o flagrante, ela foi autuada pelos crimes de incêndio e dano qualificadoReprodução

Publicado 22/01/2022 14:54

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante na última terça-feira, 18, após incendiar o veículo do companheiro em frente a uma delegacia, em São Gonçalo. A mulher saiu do local após o ato, mas foi encontrada pelos policiais.

De acordo com os agentes, o homem entrou na 73ª DP (Neves) e indicou que o carro dele estava próximo a outros automóveis e viaturas. Ela confessou que ateou fogo no carro por ciúmes do companheiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, que não deixaram feridos. Após o flagrante, ela foi autuada pelos crimes de incêndio e dano qualificado.