Posto de combustível pegou fogo na Ilha do GovernadorREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 22/01/2022 15:00

Um posto de combustíveis na Ilha do Governador pegou fogo na madrugada de sábado (22), após um táxi bater de frente com uma bomba de Gás Natural Veicular (GNV). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O posto fica na Estrada do Galeão, próximo ao Aeroporto Internacional do Rio. Fotos publicadas nas redes sociais mostram que o fogo chegou a tomar conta de boa parte do posto, mas não atingiu outros carros. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h e controlou rapidamente o incêndio.