Homem reage a racismo e desfere soco durante confusão em hotelREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 22/01/2022 15:36 | Atualizado 22/01/2022 15:37

Rio - A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) concluiu, nesta sexta-feira, o inquérito sobre a briga envolvendo três turistas após um episódio racista no Hotel Hilton, em Copacabana, Zona Sul do Rio, no dia 1º de janeiro. O produtor norte-americano HL Thompson foi indiciado por lesão corporal e o casal - um alemão e uma brasileira - por injúria racial. O caso será encaminhado à Justiça na próxima semana. A confusão começou em um balcão do estabelecimento, quando a mulher se aproximou do produtor ao perceber que ele estava sendo atendido primeiro pelos funcionários. Thompson, que relatou ter sido ofendido com a palavra nigger (um xingamento pejorativo racista), deu um soco no homem em seguida.



Segundo relatos obtidos pelo DIA, os envolvidos teriam se estranhado no dia anterior. No Réveillon, o hotel sediou uma festa de hip hop, com DJs nacionais e internacionais, e os convidados eram quase todos negros. Pessoas presentes no evento disseram que a confusão começou a ganhar forma quando, já no dia 1º, o café da manhã dos convidados da festa foi servido no mesmo espaço dos hóspedes do hotel.



"O Hilton não é um local onde a gente costuma ver o trânsito de muita gente preta, a não ser que estejam trabalhando. A verdade é essa. Nesse dia 31, era uma festa predominantemente de gente preta. O staff do hotel, naquele dia, estava preocupado", contou um dos presentes.



Nas redes sociais, Thompson disse que precisou dormir fora do Hilton. "Por causa dessa falha de segurança o casal fez a polícia me esperar do lado de fora por horas. Eu não pude ficar no hotel naquela noite porque eles mentiram dizendo que eu os ataquei", escreveu o produtor nas redes sociais. "Eles voltaram com a polícia dizendo que eu os ataquei, esperando horas fora do hotel. Me hospedei no Airbnb, que também aluguei. Só estava no Hilton porque aluguei o local para a minha festa", completou o norte-americano.