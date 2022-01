Cariocas foram aos centros de testagem de covid-19 neste sábado (22). Na foto, a estrutura montada no CIEP Nação Rubro-Negra, no Leblon - Luciola Villela/Agência O Dia

Cariocas foram aos centros de testagem de covid-19 neste sábado (22). Na foto, a estrutura montada no CIEP Nação Rubro-Negra, no LeblonLuciola Villela/Agência O Dia

Publicado 22/01/2022 17:22

Rio - O estado do Rio teve 30.092 novos casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, além de 25 óbitos confirmados. Os índices, que têm aumentado diariamente desde a chegada variante Ômicron, fez o Rio ultrapassar a marca de 1,5 milhão de casos em poucas semanas: são 1.602.066 registros atualmente.

Com o aumento no número de casos, a taxa de ocupação de leitos de covid-19 na rede pública estadual também subiu: 44% dos leitos de enfermaria estão ocupados; e 57% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) estão ocupados.

Na rede municipal, o aumento no número de internações também tem assustado. Neste sábado (22) as unidades públicas municipais têm 906 pessoas internadas por covid-19. O número de pacientes em leitos de enfermaria (559) não era tão grande desde junho do ano passado. Há ainda 343 pessoas em leitos de UTI, e outras 70 aguardando vagas. No município, a taxa de ocupação está em 63%.

Neste sábado (22), cariocas foram mais uma vez aos centros de testagem do município e do estado para receber o diagnóstico de covid-19. Na estrutura montada no CIEP Nação Rubro-Negra, no Leblon, a movimentação foi menor do que ao longo da última semana.

Depois de trabalharem exclusivamente para casos de covid-19 na quinta (20) e sexta-feira (21), por conta do feriado de São Sebastião e do ponto facultivo, os centros municipais de saúde e as clínicas da família voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (24), com atendimento para qualquer caso. A vacinação e os centros de testagem também estarão abertos, das 8h às 17h.