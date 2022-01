Cariocas foram aos centros de testagem de covid-19 neste sábado (22). Na foto, a estrutura montada no CIEP Nação Rubro-Negra, no Leblon - Luciola Villela/Agência O Dia

Cariocas foram aos centros de testagem de covid-19 neste sábado (22). Na foto, a estrutura montada no CIEP Nação Rubro-Negra, no LeblonLuciola Villela/Agência O Dia

Publicado 22/01/2022 17:38 | Atualizado 22/01/2022 17:46

Rio - A cidade do Rio virou o ano de 2022 com apenas 23 pessoas internadas por covid-19, mas pode encerrar janeiro com mais de 1 mil pacientes em leitos. Neste sábado (22), o painel público da Prefeitura registra 906 pacientes internados, um aumento de 3.839% em relação ao dia 1º de janeiro. A taxa de ocupação de leitos da rede pública está e 63%, e há 70 pessoas esperando vagas.

O número de 906 internados já supera o pico de agosto do ano passado, quando a Prefeitura estipulou regras sanitárias mais rígidas para conter o número de internações e a disseminação da variante Delta, a predominante na ocasião. A diferença é que, na época, os casos mais graves eram maioria. No dia 25 de agosto, o mais alto daquele mês, haviam 857 pessoas internadas, 507 em UTIs, e outras 350 em enfermarias. Medidas sanitárias rígidas vigoravam na cidade: estava proibido o funcionamento de boates e casas de show, assim como a permanência de pessoas na rua da meia-noite às 5h. Atualmente, são 343 em UTIs e 559 em enfermarias - dados da última sexta-feira (21).

A Prefeitura do Rio tem uma reunião marcada com o Comitê Científico na próxima segunda-feira (24), e não está descartado o anúncio de novas restrições - atualmente, todos os eventos estão abertos, e a máscara é obrigatória somente em locais fechados. Na sexta-feira (21), o prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou o adiamento do desfile das escolas de samba para abril, no feriado de Tiradentes.