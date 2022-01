A atriz Guta Stresser - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 22/01/2022 20:53 | Atualizado 22/01/2022 20:55

Rio - A atriz Guta Stresser, que eternizou a personagem Bebel na série 'A Grande Família', teve seu cordão de ouro furtado neste sábado (22), na Avenida Atlântica, em Copacabana. Equipes da Guarda Municipal que estavam no local foram alertadas por pedestres que viram a cena e conseguiram deter o autor do furto.

O homem, de 38 anos, correu para a areia da praia após o roubo, mas foi alcançado pelos guardas municipais. O cordão, no entanto, não foi encontrado. O homem foi conduzido para a 13ª DP (Leblon), onde a ocorrência foi registrada.

Em Ipanema, guardas municipais impediram uma ação de maus tratos de um pai contra a filha. Banhistas denunciaram às equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) que um homem estava maltratando a criança em um dos chuveirões do Posto 8, e conseguiram interromper. Ele foi conduzido para a 14ª DP (Leblon). Segundo os guardas municipais, o homem, acompanhado da filha de cinco anos, estava visivelmente embriagado, sem dinheiro para o transporte e "sem condições de retornar para a casa". A família mora em Duque de Caxias.

Em outra parte da orla, na Praia do Leme, guardas municipais do GOE auxiliaram o Corpo de Bombeiros no salvamento de um adolescente. O jovem salvou dois turistas que estavam se afogando, mas depois não conseguiu sair do mar.