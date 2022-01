RIO -22/01/2022 - MOVIMENTAÇÃO D PRAIA do Arpoador NA ZONA Sul do Rio de Janeiro neste sábado(22). FOTO : Luciola Villela/Agencia O Dia - Luciola Villela/Agencia O Dia

Rio - O município do Rio vai se manter com o tempo estável neste domingo. De acordo com o Alerta Rio, o céu irá variar entre claro e parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Ao longo do dia, os ventos estarão fracos (até 18,5kmh) a moderados (entre 18,5 e 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 21°C e máxima de 35°C. Nos próximos dias, a temperatura deve se manter igual.



Entre esta segunda-feira e quinta-feira um sistema de alta pressão manterá o tempo estável no Rio, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A temperatura deverá ser elevada, com uma média de mínima entre 21°C e máxima de 37°C.



No entanto, o Alerta Rio lembra que, no Verão, as condições atmosféricas podem mudar de forma mais rápida. "Nesta estação, é muito comum, por exemplo, a ocorrência de pancadas de chuva à tarde e à noite por causa do calor e da alta umidade", informa, em nota.