Cachoeira Parque estadual do MendanhaREPRODUÇÃO/ INEA

Publicado 23/01/2022 09:40

Rio - Um jovem identificado como Matheus F. Duarte, de 27 anos, morreu na tarde de sábado, na cachoeira na Serra do Mendanha, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta de 16h40 para socorrer um rapaz que havia caído no meio da cachoeira. Agentes do Quartel de Campo Grande se deslocaram para o local e uma aeronave chegou a ser utilizada inicialmente, mas, por conta do horário, o helicóptero não pode mais fazer a entrada na área e os bombeiros precisaram se deslocar pela mata.

Ainda segundo a corporação, às 23h09 foi confirmado o óbito do rapaz no local. O corpo de Duarte foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.