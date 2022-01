Arma apreendida após tentativa de feminicídio - Divulgação

Publicado 26/01/2022 16:43 | Atualizado 26/01/2022 17:04

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam, nesta quarta-feira (26), um homem suspeito de atirar quatro vezes contra uma mulher no Shopping 28, no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A vítima foi levada para o Hospital da Unimed de Campos e segue estável.

Segundo os agentes, equipes foram informadas pelos pedestres da ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram o criminoso com a arma na mão. Ele foi levado para a 134ªDP (Campos), onde ficou preso por tentativa de homicídio e a arma do crime apreendida.