Sesc Rj é uma das apoiadoras do Congresso Estadual de Artesanato - Reprodução

Publicado 26/01/2022 18:17

Rio - O Congresso Estadual de Artesanato, marcado para esta quinta-feira, 27, é o primeiro evento oficial que a Federação de Artesanto do Estado do Rio de Janeiro - Faerj realiza com suas associações fundadoras e também com artesão convidados de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, e tem como objetivo nesta primeira edição apresentar a estrutura da federação para as instituições pública e privadas ligadas ao setor do artesanato.

A Faerj apresentará temas relevantes para o desenvolvimento do artesanato do Estado do Rio de Janeiro, nas esferas municipais, estadual e nacional.

Desta forma a Faerj, com o 1º Congresso de Artesanato do estado do Rio de Janeiro, cumpre uma exigência institucional da Confederação Nacional do Artesanato - Conart e do Programa do Artesanato Brasileiro - PAB para debater com os artesãos e associações do estado temas que serão de fundamental importância para o desenvolvimento social, cultural e econômico do artesanato do estado. A Faerj é a realizadora do evento, tendo como apoio a Fecomércio RJ, Sesc RJ, lojas Caçula, Conart e PAB.

Foram convidadas para participar deste debate: Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Sebrae RJ, e AgeRio.

O evento será apresentado de forma hibrida, uma parte presencial e online, transmitido ao vido pelas redes sociais da FAERJ Instagram e Facebook. Abertura oficial do evento será realizada pela pela presidente da FAERJ Nea Cristina Mariozz, e pelo presidente da Fecomércio RJ, Antônio Florêncio Queiroz Junior, na condição de anfitrião do evento. A Faerj convidou prefeitos, vereadores deputados estaduais e federais e presidentes de importantes instituições ligadas ao setor do artesanato.

Objetivo do 1º Congresso Estadual do Artesanato será debater temas, aprovar pautas e resoluções importantes para melhor atender o artesão do Estado do Rio de Janeiro, que serão levados ao Congresso Nacional de Artesanato que acontecerá no mês de março do corrente ano na cidade de Guarapari, colocando o estado do Rio de Janeiro no circuito nacional do artesanato.



Programação

1º Congresso Estadual de Artesanto do Estado do Rio de Janeiro

Local: Sede da Fecomécrio RJ

Data: 27/01/2022

Das 8h às 18h

8h às 8h30: Cadastramento

8h30 às 9h: Coffee break

9h: Inauguração da Exposição Temporária de Artesanato da Faerj

10h: Abertura

12h30 às 13h30: Intervalo para almoço

13h30 às 18h: Assembleia geral das associações da Faerj